انت الان تتابع خبر أكبر مطارات العالم يبتلع حقائب المسافرين : اتفرج كارثة مطار لندن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أزمة كبيرة ضربت أحد أكبر مطارات العالم وهو مطار هيثرو في لندن بعدما حدث طارئ في أنظمة الأمتعة، مما أدى لتكدس الحقائب في منظر مروع وكأنه ابتلع حقائب المسافرين.

وأن الأزمة أيضاً ستكون كبيرة للغاية وذلك بعدما أعلن مطار هيثرو في لندن للمسافرين بأنهم قد لا يحصلوا على أمتعتهم لعدة أيام، حيث يستمر تراكم الأمتعة الهائل في المطار بعد الطارئ الذي ضرب النظام.

أزمة كبيرة ضربت أحد أكبر مطارات العالم وهو مطار هيثرو في لندن بعدما حدث طارئ في أنظمة الأمتعة، مما أدى لتكدس الحقائب في منظر مروع وكأنه ابتلع حقائب المسافرين.

وأن الأزمة أيضاً ستكون كبيرة للغاية وذلك بعدما أعلن مطار هيثرو في لندن للمسافرين بأنهم قد لا يحصلوا على أمتعتهم لعدة أيام، حيث يستمر تراكم الأمتعة الهائل في المطار بعد الطارئ الذي ضرب النظام.

وقدم المسؤولين للمسافرين اعتذار وذلك بعد إبلاغهم بأنهم قد لا يحصلوا على أمتعتهم لعدة أيام، حيث يستمر تراكم الأمتعة الهائل في المطار لحين إصلاح أنظمة الأمتعة.