انت الان تتابع خبر القوات الروسية تدخل في معركة شرسة شرق أوكرانيا وتسقط 8 طائرات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم السبت الموافق 18 يونيو عن دخول قواتها في معركة شرسة مع القوات الروسية في قرى تقع قرب مدينة سيفيرودونيتسك شرقي البلاد.

وتحاول القوات الروسية السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك لذلك دخلت في معركة شرسة مع القوات الأوكرانية التي تتصدى للجيش الروسي بكل أنواع الأسلحة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 طائرات بدون طيار أوكرانية بالقرب من بوروفينكا في جمهورية لوجانسك الشعبية ودخلت في معارك شرسة مع القوات الأوكرانية قرب سيفيرودونيتسك.

وأضافت الدفاع الروسية أن المضادات الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز “سو-25” بالقرب من كاميشيفاخا وطائرة هليكوبتر من طراز “مي-24” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من أرخانجيلسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.