انت الان تتابع خبر حريق مصنع شنغهاي : الدخان الكثيف الأسود يسيطر على سماء الصين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سحابة كثيفة من الدخان والرماد تتصاعد في السماء والجميع في حالة من الرعب الشديد ولا يعرفون سبب هذا الدخان ولسان حالهم يقول “احترقت المنطقة بأكملها”.

أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان والرماد تتصاعد في سماء شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين والتي عزلت لمدة شهرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتبين سبب الدخان والرماد المتصاعد في السماء أن هناك حريق بمصنع “سينوبيك شنغهاي بتروكيميكال” الواقع في منطقة جينشان بجنوب غرب المدينة الصينية.

ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه وتمت السيطرة حريق بمصنع “سينوبيك شنغهاي بتروكيميكال” بعد ساعات قليلة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة.