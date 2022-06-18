انت الان تتابع خبر الجيش الأوكراني يكشف خسائر مهولة لروسيا في الحرب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الجيش الأوكراني عن تكبيده للقوات الروسية لخسائر كبيرة في الحرب الدائرة بين البلدين في شرق أوروبا منذ أواخر شهر فبراير الماضي.

هيئة الأركان العامة في الجيش الأوكراني، كشفت اليوم السبت عن تدمير 1456 دبابة و3573 مركبة قتالية مصفحة و739 نظام مدفعي و180 مروحية و594 طائرة بدون طيار و129 صاروخ كروز للقوات الروسية.

خسائر روسيا في أوكرانيا

كما أكد الجيش الأوكراني في بيانه عن مقتل 33 ألفا و350 جندي روسي في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 18 يونيو.

كما تم تدمير 2513 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة.

المدعي العام الأوكراني قال أنه ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانياقد ارتفعت إلى 906 قتلى ومصابين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.