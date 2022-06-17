انت الان تتابع خبر مصرع طفل وعدة إصابات بينها خطيرة في حادث سير مروع غرب جنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي طفل مصرعه، الليلة، وأصيب عدد آخر بينهم بحالة خطيرة، خلال حادث سير مروع على شارع حيفا جنين قرب السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بوفاة طفل 16 عاما وعدة اصابات اثنتين منها بحالة خطرة في حادث سير بين مركبة و" تركترون" في جنين، لافنا إلى أن الشرطة باشرت التحقيق.

من جهته، قال مدير الإسعاف في جنين محمود السعدي، إن حادث سير مروع بين مركبة و "تراكتورون" كان على متنه أطفال، مع سيارة في شارع حيفا، ما أدى لوفاة طفل 14 عاما، وإصابة آخران وصفت حالتهما بالخطيرة من اليامون، إضافة إلى إصابة فتى حالته متوسطة.

وأضاف أنه تم نقل الإصابات فور وقوع الحادث إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

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