وفاة وزير فلسطيني سابق دهسا في عمان

انت الان تتابع خبروفاة وزير فلسطيني سابق دهسا في عمان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توفي الوزير والمحافظ الأسبق سعد جمال المجالي، الخميس، إثر تعرضه لحادث دهس بالقرب من منطقة الدوار الخامس في عمان.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمودعباس، سعد جمال المجالي معرباً عن تعازيه الحارة لعشيرة المناضل المجالي، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وفق وكالة وفا.

الراحل المجالي كان أحد الرموز السياسية الفلسطينية، وأصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بترفيعه إلى درجة وزير اعتبارا من تاريخ 1/4/2008.

ويعتبر الفقيد الذي ينتمي لأهم عشائر المملكة الاردنية الهاشمية، خاصة في جنوبي المملكة من ابرز الوجوه الشرق اردنية في منظمة التحرير الفلسطينية وله تاريخ نضالي مشرف وناصع خلال مسيرته الكفاحية، على مدى الـ35 عاما الماضية.