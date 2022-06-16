انت الان تتابع خبر قرار طلابي برفع علم فلسطين بشكل دائم في جامعة أوكسفورد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صوت مجلس طلاب المستوى الجامعي الأول في كلية إكستر، واحدة من أربع كليات في جامعة اوكسفورد البريطانية، لصالح قرار برفع علم فلسطين بشكل دائم في الجامعة تعبيرا عن التضامن مع شعبنا وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية.

ويدين قرار المجلس الطلابي إسرائيل، ويشمل إلى جانب رفع الدائم للعلم، التبرع بمبلغ رمزي لدعم القطاع الطبي الفلسطيني.

واقترحت لجنة العدل والمساواة في المجلس هذه الخطوة ضمن إدانة استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، ومن ضمنها استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين.

وأشار القرار إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان، وإلى حقيقة أن "الفلسطينيين يواجهون تمييزا ممنهجا بسبب عرقهم وأصلهم القومي"، وأن منظمة العفو الدولية أعلنت "إسرائيل دولة فصل عنصري".

وأعرب المجلس الطلابي عن دعمه وتضامنه مع شعبنا، مطالبا الجامعة بأن "تفعل كل ما هو ممكن لإظهار التضامن مع فلسطين في خضم هذه الأزمة الدولية".