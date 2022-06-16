انت الان تتابع خبر اتفرج : "الجزيرة" تنشر صورة الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت قناة "الجزيرة" القطرية مساء الخميس، صورة تعرض لأول مرة للرصاصة التي اغتيلت بها مراسلتها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شهر مايو/آيار الماضي.

وكشفت قناة الجزيرة عن نتائج تحقيقها الذي استند إلى آراء خبراء عسكريين وخلصت إلى أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.

وأشارت القناة إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها، مؤكدة أن الرصاصة هي من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال.

وبحسب تحقيق "الجزيرة" فإن الرصاصة خرجت من بندقية طراز M4.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، استشهدت أبو عاقلة (51 عاما) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق السلطة الفلسطينية.