انت الان تتابع خبر ثلاث زعماء أوروبيين على متن قطار واحد في كييف.. وأبرزهم رئيس فرنسا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناقلت وسائل الإعلام اليوم الخميس الموافق 16 يونيو لقطات تظهر وصول الزعماء الأوروبيين إيمانويل ماكرون وماريو دراجي وأولاف شولتس إلى كييف ولقائهم مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقالت وسائل الإعلام أنه قد انضم إلى القادة الثلاثة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس والتقطوا صورة تذكرية أمام مقر زيلينسكي الذي رحب بضيوفه.

ويعد زيارة الزعماء الأوروبيين إلى كييف، من أجل إعادة أوكرانيا إلى عملية التفاوض مع روسيا مرة أخرى بحسب ما أكده فيكتور أندروسيف مستشار وزير داخلية أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد انتقد موقف ألمانيا من الصراع في أوكرانيا مؤكداً على أنه يجب أن يكون هناك قرار، وألا تكون هناك محاولة للحفاظ على توازن في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا.