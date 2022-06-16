تنسيق بين الاردن وسوريا بشأن عودة اللاجئين

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رياض - احمد صلاح - كشف وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الخميس، خلال عقد هيئة التنسيق السورية والروسية، اجتماعها المشترك في قصر المؤتمرات بدمشق، بحضور رسمي من الطرفين، عن تنسيق بين الأردن وسوريا بما يخص ملف اللاجئين السوريين في الأردن ومجموعة من الإجراءات المتفق عليها لتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.

جاء ذلك في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين.

وقال رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية السورية وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خلال الاجتماع إن الهيئتين تسعيان لإعادة أكبر عدد من اللاجئين والمهجرين السوريين وهذا الهدف يشكل أولوية لسورية.

يشار إلى أن الاجتماع أقيم على هامش عدد من اللقاءات التي جمعت وفود وزارية روسية مع نظرائهم السوريين، بهدف تفعيل تبادل الخبرات وتذليل الصعوبات وخلق مشاريع بناءة بين البلدين في مجال السفن والموانئ والعمل البحري.