انت الان تتابع خبر فيديو.. الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعاً يوثق قصفه نفقًا هجوميًا على حدود غزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة قصفه نفقًا هجوميًا على حدود قطاع غزة خلال عملية حارس الأسوار - العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2021-.

وقال المتحدث باسم الجيش إنه "تم الكشف عن توثيق جديد للهجوم على نفق هجومي ل حماس في اليوم الثاني من عملية "حارس الأسوار".

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقطع فيديو جديد يوثق لحظة قصفه نفقًا هجوميًا على حدود قطاع غزة خلال عملية حارس الأسوار - العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2021-.

وقال المتحدث باسم الجيش إنه "تم الكشف عن توثيق جديد للهجوم على نفق هجومي ل حماس في اليوم الثاني من عملية "حارس الأسوار"

وزعم المتحدث باسم الجيش أن قصف النفق جاء "عندما كان نشطاء من نخبة كتائب القسام - ذراع حماس المسلح- في طريقهم إلى الغلاف وقتلوا فيه".