انت الان تتابع خبر تسجيل أول حالة إصابة بالكوليرا في كردستان بالعراق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت العراق أول حالة إصابة بالكوليرا وذلك بعدما أعلنت صحة كركوك في كردستان فيما حذرت مديرية صحة السليمانية من جهتها من وجود حالات مشتبه بها كثيرة في المحافظة.

وقالت صحة كركوك أنها تأمل في السيطرة على المرض ولكن الطقس الحار يلعب دور كبير في ارتفاع معدل الإصابات والذي يكون أعراضه الأكثر شهرة “الإسهال والقيء”.

وأضافت أن إصابة الإصابة بالكوليرا موسمية تسجل في مثل هذه الأوقات من كل عام مع ارتفاع درجات الحرارة الذي يكون عامل مساعد في تفشي المرض.

وأوصت صحة كركوك بالمحافظة على النظافة الشخصية والعامة، والحرص على شرب المياه النظيفة، والابتعاد عن مصادر المياه الملوثة، مع الإكثار من شرب السوائل، والابتعاد عن تناول الوجبات في المطاعم.