انت الان تتابع خبر الصين تستعرض عضلاتها بالمدمرة الخارقة في بحر اليابان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استعرضت الصين عضلاتها الحربية في تدريبات طويلة المدى في بحر اليابان وذلك من خلال إحدى أكبر السفن الصينية وأكثرها قدرة قتالية.

ويأتي استعراض الصين لعضلاتها لإبراز المهمة الأولى للمدمرة “لاسا” من طراز 055 منذ تدشينها العام الماضي والوقوف على مدى جاهزيتها للدخول في المعارك.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية على أن السفينة مصحوبة بالمدمرة “تشنغدو” من طراز”052 دي” وسفينة نقل الوقود “دونجينجهو” من طراز 903.

وتعد المدمرة “لاسا” من طراز 055 جزء من حشد عسكري صيني يهدف الى ردع أي تدخل أجنبي في حال وقوع هجوم على جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتعمل القوات البحرية الصينية على بناء السفن بشكل سريع وتتباهى الآن بأكبر قوة بحرية في العالم من حيث عدد هياكل السفن.