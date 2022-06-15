انت الان تتابع خبر حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "بلومبرغ" عن خطط واشنطن لتخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بمبلغ يزيد على 650 مليون دولار، ستشمل صواريخ Harpoon المضادة للسفن المخصصة للنشر على السواحل.

وقالت الصحفية جينيفر جاكوبس يوم الأربعاء، نقلا عن مصادر: "تخطط إدارة بايدن لزيادة التمويل للأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا، وقالت مصادر.. ستبلغ هذه الحزمة أكثر من 650 مليون دولار". وأضافت جاكوبس في منشور على تويتر "ستشمل صواريخ Harpoon المضادة للسفن لأول مرة".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو، قانونا بشأن تزويد أوكرانيا بمساعدة إضافية تبلغ حوالي 40 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، من المفترض أن حوالي 20 مليار دولار ستذهب مباشرة إلى المساعدات العسكرية.