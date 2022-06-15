انت الان تتابع خبر الصين توسع تعاونها مع روسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأربعاء في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. إن بلاده مستعدة لتطوير التعاون الثنائي المستقر مع روسيا.

ونقل تلفزيون الصيني المركزي عن الرئيس الصيني قوله إن "الجانب الصيني مستعد للتعاون مع الجانب الروسي لضمان التنمية المستقرة وطويلة الأجل للتعاون التجاري الثنائي".

ونوه بالديناميكية الجيدة لتنمية العلاقات رغم الأحداث الجارية في العالم.

وأضاف: "منذ بداية هذا العام، على الرغم من التغيرات العالمية وعدم الاستقرار في العالم حافظت العلاقات الصينية الروسية على قوة دفع جيدة للتنمية".

كما أكد الرئيس الصيني لبوتين استعداده لمساعدة روسيا في شؤون الأمن القومي:"الصين مستعدة لتعاون استراتيجي وثيق مع الاتحاد الروسي، لتقديم الدعم المتبادل، مع مراعاة المصالح الرئيسية للجانبين فيما يتعلق بالسيادة والأمن القومي".

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية.