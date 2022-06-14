انت الان تتابع خبر أزمة في البرلمان المصري بسبب زيارة رونالدينيو ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في مصر، بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام، بخصوص زيارة لاعب الكرة البرازيلي رونالدينيو لنادي إيسترن كومباني بالعمرانية "الشرقية للدخان"، وتقاضيه 4.5 مليون جنيه خلال يومين بخلاف تكاليف الحفل.

وتساءل منصور في طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب، عن الفوائد التي تعود على الشركة من هذه الزيارة والتكاليف الإجمالية، ومن يتحملها في ظل الظروف التي تمر بها مصر وضغط المصاريف، واتجاه الشركة للاستغناء عن المئات من العمال.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان ما حدث يعد خرقًا وانتهاكًا صريحًا للقانون المصري والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وذلك بسبب عقد مؤتمر صحفي واحتفالية بحضور اللاعب وعدد من الشخصيات العامة، ووجود بانرات دعاية، مباشرة للشركة الشرقية للدخان، أثناء المؤتم وفي خلفية اللاعب، فطبقًا للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ولعدد من القوانين المصرية.

ومن هذه القوانين: قانون رقم85 لسنة 2002، مادة "6" مكرر والذي ينص على: "حظر الإعلان أو الترويج عن شراء أو استخدام منتجات التبغ بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الوسائل المسموعة، أو المقروءة أو المرئية، أو بأي وسيلة أخرى" ويعاقب القانون بالغرامة، أو الحبس أو غلق المصنع المخالف في حال تكرار المخالفة.