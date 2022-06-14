انت الان تتابع خبر روسيا: الاعتراف بحكومة طالبان ممكن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد زامير كابولوف ممثل الرئيس الروسي في أفغانستان أن احتمالات الاعتراف بحكومة طالبان من قبل روسيا موجودة، وهذا يعتمد في المقام الأول على ظهور سلطة عرقية وسياسية شاملة في البلاد.

وقال كابولوف للقناة الروسية الأولى ردا على سؤال حول احتمالات الاعتراف بحكومة طالبان: "من الواضح أن مثل هذه الآفاق موجودة، فالشروط أشار إليها كل من رئيس روسيا ووزير خارجيتها. والخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي سلطة عرقية وسياسية شاملة".

وأشار إلى أنه تم إبلاغ ممثلي السلطات الأفغانية الحالية بهذا الأمر أكثر من مرة، وعندما يحدث ذلك، سيكون هناك أساس "لمحادثة جادة".