انت الان تتابع خبر بينيت: سنعلن خلال زيارة بايدن خطوات اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، أن الأخير سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته الرسمية إلى إسرائيل المقرر إقامتها في 13-14 يوليو.

وقال مكتب بينيت في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه "في إطار زيارة الرئيس المرتقبة، سيتم الكشف عن خطوات تعني بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وبتعزيز ازدهار المنطقة برمتها، إلى جانب تفاهمات بشأن توطيد التعاون الأمني والمدني بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نحو سيطلق التحالف القائم بين كلتا الدولتين إلى قمم جديدة".

وأضاف: "ترحب إسرائيل بزيارة الرئيس إلى المنطقة، وبضمن ذلك بزيارته بالغة الأهمية إلى المملكة العربية السعودية وجهوده الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة للدول وإلى توسيع دائرة السلام الإقليمي".