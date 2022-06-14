انت الان تتابع خبر ارقام مخيفة.. عدد الوفيات بسبب التعاطي في أوروبا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5800 حالة وفاة بسبب المخدرات بالاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2021.

وذكر المركز، في تقرير له، أن معظم هذه الحالات مرتبطة بسميّة العقاقير المتعددة، والتي عادة تتضمن مجموعات من المواد الأفيونية غيرالمشروعة، ومخدرات غير مشروعة وأدوية وكحول.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية، أضاف المركز، أن العودة السريعة لإمدادات المخدرات واستخدامها بعد جائحة فيروس كورونا، من بين القضايا التي جرى تسليط الضوء عليها اليوم في التقرير المعنون ب:"تقرير المخدرات الأوروبي 2022: الاتجاهات والتطورات".

وأوضح المركز، أن توافر المخدرات ما يزال عند مستويات عالية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الحالات مثل مخدر الكوكايين، تجاوزت مستوياته ما قبل الجائحة، فيما لا تزال المواد القوية والخطرة تطفو على السطح.

وأشار المركز إلى أن منتجات الحشيش، أصبحت متنوعة بشكل متزايد فيما ارتفع إنتاج العقاقير الإصطناعية داخل أوروبا.

كما أشار إلى أن مشاكل المخدرات في أوروبا، يمكن أن تتأثر بالتطورات التي تحدث على الصعيد الدولي، بما في ذلك التطورات الأخيرة في أفغانستان وأوكرانيا، وآثارها المحتملة على مجال المخدرات.

بدورها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، في التقرير إن "التصعيد المستمر لإنتاج المخدرات الصناعية داخل الاتحاد الأوروبي، يظهر لنا الدافع الحثيث من قبل جماعات الجريمة المنظمة للاستفادة من تجارة المخدرات غير المشروعة، مما يعرض الصحة العامة والأمن للخطر".

وحذرت من أن الشراكات بين الشبكات الإجرامية الأوروبية والدولية أدت إلى زيادة قياسية في توافر الكوكايين وتصنيع الميتامفيتامين على نطاق واسع داخل أوروبا مما يثير القلق بشكل خاص