انت الان تتابع خبر السودان.. 117 قتيلاً في اشتباكات قبلية شهدها إقليم دارفور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد زعيم من قبيلة القمر الاثنين مقتل 117 شخصاً من قبيلته في اشتباكات مع قبيلة الرزيقات العربية مستمرة منذ الأسبوع الماضي، وحرق 14 قرية كلياً بولاية غرب دارفور غربي السودان.

وقال إبراهيم هاشم الزعيم القبلي لقبيلة القمر غير العربية لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من محلية كلبس في غرب دارفور «قتلى القمر حتى الآن 117 شهيداً وتم حرق 14 قرية من

وتشهد محلية كلبس التي تبعد حوالي 160 كم شمال شرق مدينة الجنينة عاصمة الولاية، اشتباكات قبلية منذ الأسبوع الماضي خلفت قتلى وجرحى.

وأشار هاشم إلى أن الاشتباكات سببها النزاع حول ملكية أراضٍ، قائلاً: «قناعتي أن هذا القتال الذي يدور على نطاق واسع جداً، الغرض منه إزاحة القمر من أراضيهم».

ورفض أحد زعماء قبيلة الرزيقات التحدث حول الأمر وقال لفرانس برس عبر الهاتف «لا تعليق!».

يوم الثلاثاء الماضي، أكد قيادي في قبيلة الرزيقات وقوع الاشتباكات نتيجة لخلاف حول ملكية الأرض وقال مفضلاً عدم الكشف عن اسمه «أراد أحد الأهالي إيقاف شخص من حرث أرضه، فتطور الأمر وقُتل منا ثمانية أشخاص، والاشتباكات مستمرة».

من جهته، أدان فولكر بريتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان أعمال العنف في دارفور ووصفها بأنها «غير مقبولة».

وكتب الاثنين على حسابه الرسمي على موقع تويتر «لقد هالتني مرة أخرى أعمال العنف في كلبس، غرب دارفور، والتي أسفرت عن عدد مرتفع من الضحايا... إنّ دائرة العنف المستمرة في دارفور غير مقبولة وتسلّط الضوء على الأسباب الجذرية الواجب معالجتها».

ودعا السلطات المعنية وقادة القبائل والتنظيمات المسلحة إلى تهدئة التوتر وضمان حماية المدنيين.