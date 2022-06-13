عشرات المواطنين المصريين يتخلون عن جنسيتهم لهذا السبب

انت الان تتابع خبر عشرات المواطنين المصريين يتخلون عن جنسيتهم لهذا السببوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بقرار من وزير الداخلية، تخلى عدد كبير من المواطنين المصريين عن جنسيتهم المصرية، مقابل الحصول على جنسيات أخرى، حيث نشرت عدة قرارات بأرقام مختلفة لعام 2022، جاء بينها تخلي 84 مواطنا عن الجنسية المصرية مقابل التجنس بالجنسية الأجنبية.

كما سمح وزير الداخلية لـ84 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بناء على المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 الذي ينص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، في زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية.

فإذا أعلن المتجنس رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

يذكر انه في سنة 2021 نشرت عدد الوقائع المصرية 3 قرارات لوزارة الداخلية منحت الإذن لـ42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، والإذن لـ21 آخرين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.