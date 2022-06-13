انت الان تتابع خبر السيسي يصدر قرارات هامة تخص حج المصريين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حول تنظيم إجراءات فريضة الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف القضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية.

ولمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، سيتم تشكيل لجنة وزارية، ولجنة تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع، وإحكام إنفاذ القانون.

وفي عددها الصادر اليوم، أكدت الجريدة الرسمية، أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية للقانون، وأن الوزراء المعنيون يصدرون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

ويذكر ان الجريدة كانت قد نشرت قرار وزارة السياحة والآثار، بشأن تنظيم وتنفيذ رحلات الحج السياحي لموسم 1443هـ بالضوابط والقواعد المرفقة بهذا القرار، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وبعد الاطلاع على الدستور، وقرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019، وبناء على توصيات اللجنة العليا للعمرة والحج بجلستها المنعقدة.