انت الان تتابع خبر إسرائيل تدعو مواطنيها مغادرة تركيا فورا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الاثنين، عبر صفحته على موقع تويتر، الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى تركيا وعودة الموجودين هناك فورا.

وقال لابيد:"ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم تكن لديك حاجة ماسة فلا تسافر إلى تركيا" .

وتابع "إذا كنت بالفعل في إسطنبول، عد إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن وذلك بعد أحداث الأسابيع الأخيرة في تركيا وبعد سلسلة من محاولات الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة بإسطنبول".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن إسرائيل أطلعت تركيا بشكل مسبق على دعوة وزير الخارجية يائير لبيد الإسرائليين بعدم السفر إلى تركيا، مشيرة إلى أن الأتراك لم يعترضوا وقالوا إنهم يدركون الموقف جيدا ويأخذونه على محمل الجد.

وفي وقت سابق أفادت تقارير بأن إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا الشهر الماضي على أهداف إسرائيلية.

وقال مصدر أمني لـ"نيوز 13" إن هناك خطرا واضحا ومباشرا على حياة الإسرائيليين في تركيا.