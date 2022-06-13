شرط السيسي على محاسبته من الشعب المصري

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الرياض - احمد صلاح - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية على رأسها مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالمنوفية، أن الدولة لا زالت تسعى في طريقها نحو الخطة التنموية الشاملة في جميع المجالات.

وقال: "عضمنا لسة منشفش، عضمنا ينشف لما يبقى دخل الدولة تريليون دولار، مردفًا: لما الدخل يبقى تريليون دولار حاسبوني".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الحلم المصري يكتمل بتحويل كل بيت مصري إلى مشروع صغير، قائلا: أنا بحلم أحول كل بيت ريفي لمشروع صغير.

وأكد السيسي أن الدولة لا تمن على شعبها، ولكنها تحاول بقدر الإمكان أن تخفف فاتورة الأعباء عليهم.

ويشار الى ان الرئيس السيسي يفتتح، الاثنين الموافق 13 من شهر يونيو الجاري، عددا من المشروعات الخاصة بـ الإنتاج الحيواني والألبان، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.