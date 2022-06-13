انت الان تتابع خبر “الوحش الأصفر” يضرب العراق.. ويسيطر على مطار بغداد الدولي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضرب “الوحش الأصفر” العراق اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو وتسبب في تعليق مطار بغداد الدولي مؤقتا رحلاته في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.

ويعد “الوحش الأصفر” عاصفة ترابية شديدة تؤثر على الأماكن الحيوية التي تتواجد فيها خاصة وأن العراق أصبح من بين أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي

وشهدت العراق عواصف ترابية كثيرة الفترة الأخيرة في ظاهرة متكررة بوتيرة متصاعدة فمنذ منتصف أبريل، شهد العراق ما لا يقل عن عشرة عواصف ترابية.

قررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية بسبب “الوحش الأصفر” وأصدرت تنويها الى المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف الحركة الجوية لهذا اليوم.

كما قامت السلطات في محافظة النجف في جنوب بغداد، بإغلاق مطار المدينة لساعات قليلة قبل عودته للعمل مجددا بسبب العواصف الترابية.