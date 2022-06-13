انت الان تتابع خبر وكالة الطاقة الذرية تناشد ايران لإنقاذ الاتفاق النووي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - دعت أمس الأحد”وكالة الطاقة الذرية”، السلطات الإيرانية لاستئناف الحوار في الحال، من أجل تجنب أزمة كبيرة من دورها أن تجعل إنقاذ الاتفاق النووي معقدا.

وأوضحت ايران إنها ستغلق 27 كاميرا، كانت تساعد المفتشين الدوليين علي مراقبة أنشطة إيران النووية، وجاء الرد الإيراني، بعد تحمل مجلس محافظي “وكالة الطاقة الذرية” الي القرار الذي ينتقد عدم التعاون .

أوضح “رافايل جروسي”المدير العام للوكالة إن “طهران” أزالت أنظمة مراقبة و الكاميرات من خلال الإنترنت، منوها أن الأمر خطير جداً جداً.

تخصيب اليورانيوم في ايران

وتخصب ايران اليورانيوم بمستويات تزيد عن نسبة 60%، مما يوفر مادة كافية لتصنيع قنبلة نووية، بينما أنكرت طهران أنها تصنع أسلحة نووية، وأضاف جروسي أنه بدون الكاميرات، لن تتمكن وكالة الطاقة الذرية من تحديد ما إذا كان برنامج طهران النووي مازال سلميًا، وبمعنى آخر، لن يتمكن أحد من تصنيع السلطات الإيرانية لقنبلة ذرية.

أوضح”نفتالي بينيت” رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، إن الغرب سيستيقظ على تهديد حينما تصبح إيران قوة نووية، منوها أن تحرك الغرب الآن ضد “طهران ” سيعيق ايران من امتلاك سلاح نووي.

انهاء برنامج الأسلحة النووية

وحذر بينيت من أن السلطات الإيرانية، تقترب بشكل خطير من إنهاء برنامَج الأسلحة النووية الخاص بها، وامتلاك السلاح النووي،فضلا عن تخصيب ايران الي اليورانيوم بمعدل غير مسبوق.

و أعلن أمس الأحد “الحرس الثوري” الإيراني، عن وفاة ضابط يدعى “علي كماني” من منتسبي القوات الجوفضائية نتيجة الي حادث سير خلال أدائه مهمة بمحافظة الواقعة وسط البلاد.