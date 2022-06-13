انت الان تتابع خبر بغداد تعلق الطيران في مطارها الدولي نتيجة العواصف الترابية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف مصدر مسئول عن أنّ سلطات مطار بغداد الدولي أوقفت الرحلات الجوية اليوم، بوذلك بسبب عاصفة ترابية شديدة، أعاقت من استمرار هبوط وإقلاع الرحلات الجوية من مطار العاصمة “بغداد”.

عواصف ترابية متكررة

وتعاني العراق منذ أسابيع ماضية من عواصف ترابية قوية، تسببت في تسجيل حالات اختناق كبيرة مابين المواطنين، بلغت 5 آلاف حالة في اليوم، وأعلنت حالة الطوارئ وناشدت المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا في الحالات الضرورية و الطوارئ القصوى، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في حالات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات من أجل تدارك الآثار الناتجة عن حالة الطقس والتعامل مع تداعياتها.

بيان مطار بغداد الدولي

وأوضح بيان الي مطار بغداد الدولي، أن إدارة المطار تود أن توضح لكافة شركات الطيران العاملة بالمطار و مسافرينا الكرام عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية داخل المطار لهذا اليوم، نتيجة العواصف الترابية وبلوغ مدى الرؤية إلى 400 م، وأشار البيان إلي أنه سيتم إعلام المسافرين بطبيعة مستجدات طارئة

الي الظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد

التدابير احترازية للتعامل مع اصابات العواصف الترابية

وتأثرت بعض البلاد المجاورة و المحيطة إلي العراق بتلك العواصف الترابية وكان من بينها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان و الكويت والبحرين، ذلك الأمر الذي آثر علي حركة المواطنين داخل الشوارع مما استدعى إلي اتخاذ السلطات الصحية الي تدابير احترازية مشددة من أجل التتعامل مع الإصابات الناجمة عن تلك العواصف الترابية والتي عادة ما تتسبب في إصابة الجهاز التنفسي وذلك ما يتطلب توفير الأكسجين و أجهزة التنفس الصناعي لدعم الرئتين.