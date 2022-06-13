انت الان تتابع خبر عاجل.. رفع إجراءات كورونا الاحترازية في السعودية ماعدا الحرمين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تم اليوم الإعلان عن رفع السعودية للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه تقرر ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

رفع إجراءات كورونا الاحترازية في السعودية

وتم رفع اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء الحرمين المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن الـتـي يصـدر بشـأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”.

كما تم رفع اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين.

وتم زيادة مـدة اشتراط أخـذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكـة (ثمانيـة) أشـهر بـدلاً مـن (ثلاثة) أشهر مـن تلقـي الجرعة الثانية،