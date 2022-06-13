انت الان تتابع خبر عاجل.. روسيا تعلن تدمير الأسلحة الأميركية والأوروبية في أوكرانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين الموافق 13 يونيو تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نجحت في تدمير بعض الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية في منطقة دونباس الأوكرانية.

وأوضحت الدفاع الروسية أن العملية تمت من خلال صواريخ عالية الدقة انطلقت في الجو وسقطت بالقرب من محطة أوداتشنه للسكك الحديدية، وأصابت معدات تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية من قبل الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وواصلت موسكو توجيه الاانتقادات المتكررة للولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة القوات الروسية.



