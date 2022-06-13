انت الان تتابع خبر أردوغان: لا يمكن الوثوق بدول الغرب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن الوثوق بالدول الغربية. وذلك على خلفية إنشاء قواعد أمريكية في اليونان.

وقال أردوغان: "عندما نسألهم لماذا تنشئون هذه القواعد الأمريكية، يجيبون: "ضد روسيا"، وماذا فعلتم لأوكرانيا ضد روسيا؟ كلماتهم مليئة بالأكاذيب. لا يمكن الوثوق بالغرب، خاصة عندما يتعلق الأمر بسياساتهم".

في الوقت نفسه، اعترف بإمكانية تعاون تركيا مع الدول الغربية في مجالات العلوم والثقافة.

وأضاف أنه لا يمكن الوثوق بسياسة الغرب. حيث أنهم حتى يومنا هذا يؤخرون انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي.