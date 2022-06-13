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الرياض - احمد صلاح - رد مجلس الدوما الروسي، على طلب بولندا تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية لمواجهة العدوان الروسي الواقع على أراضيها منذ فبراير الماضي.فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي، أن دعوة وزير الخارجية البولندى السابق وعضو البرلمان الأوروبى الحالى رادوسلاف سيكورسكى، إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية ستُثير صراع نووى فى وسط أوروبا.

رد روسي صارم على طلب تزويد أوكرانيا بالأسلحة النووية

وشدد فياتشيسلاف فولودين في تصريحاته أنه بسبب مثل هؤلاء الأشخاص، من الضرورى ليس فقط تحرير أوكرانيا من الأيديولوجية النازية، ولكن أيضا ضمان وضع البلاد غير النووي.

من جهة أخرى, أوردت قناة العربية عن سيطرة القوات الروسية على أكثر من 70% من سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا.

مراسل قناة العربية أوضح أن القتال بين القوات الأوكرانية وروسيا فى شرق البلاد يقع فى 35 مدينة وقرية.