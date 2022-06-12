انت الان تتابع خبر السعودية تكشف تفاصيل قرار عدم الزامية الحجاب للمرأة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في اتصال هاتفي مع القناة السعودية، نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في السعودية، محمد الجاسر الأخبار المتداولة في بعض الصحف ومواقع التواصل، حول عدم الزامية الحجاب للمرأة في صور النساء ببطاقة الهوية.

وأكد الجاسر أنه لم يصدر اي شيء من الأحوال المدنية أو من أي جهة رسمية بهذا الشأن، وأشار إلى أن الغلط المثار كان بسبب مقارنة المادة السابقة التي كان مكتوبا بها إلزامية تغطية الشعر والعنق، التي حذفت، لتكون المادة بشكل عام للرجال والنساء، وتكون ضوابط الصورة موحدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدني: "التعديلات وضعت ضوابط للصور الملتقطة والمقدمة في نماذج إجراءات الأحوال المدنية لجميع الفئات، وأن الفئات العمرية، من سن 10 إلى 14 سنة، يمكن تصويرها بدون شماغ أو عقال، أو بدون حجاب أو تغطية الرأس"، حيث أن بعض الفئات المرضية لا يمكن تصويرها بالزي الوطني السعودي كالشماغ فالأحوال المدنية تزورهم في المستشفيات والمنازل لتصويرهم، وهذه المادة تعطي صلاحيات للأحوال المدنية بالتقاط الصور المناسبة لهم.

هذا وتم توجيه جميع الجهات الحكومية بعدم تصوير الهوية الوطنية بحكم التحول الرقمي، إذ يمكن التحقق من هوية الشخص من خلال "أبشر"، مؤكدا أن بطاقة الهوية الوطنية من الأشياء المقدسة التي يجب الحفاظ عليها.

أما عن البنود الموجودة في بطاقة الأحوال المدنية، أوضح الجاسر انه يتم إضافتها وحذفها حسب الحاجة، مبينًا أن التعديلات تأتي بحكم مراجعة الأحوال المدنية الدائمة للأنظمة واللوائح التي تعمل بها بهدف سلاسة العمل، والتسهيل على المواطنين.