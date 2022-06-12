انت الان تتابع خبر موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة "3 أيام من كل شهر هجري" والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصريةعن موعد صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة وقالت في تصريح بأنها: «أيام الليالي التي يُكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا»، فما هي تلك الأيام وما أهمية صيامهم.