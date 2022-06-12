إسرائيل تُحبط هجوم إيراني لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا

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الرياض - احمد صلاح - كشفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، عن نجاح إسرائيل في إحباط محاولة إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في تركيا شهر مايو الماضي، لكن لم يتم الإشارة لطبيعة تلك الأهداف.

قناة ”i24 news“ الإسرائيلية أكدت نجاح مؤسسة الدفاع الإسرائيلية في إحباط هجوم إيراني انتقامي في تركيا”.

إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا

إدارة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كانت قد حذرت الإسرائلين من السفر لتركيا، وس مخاوف من عمليات إيرانية انتقامية رداً على مقتل الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي.

القناة 12 العبرية قالت أن مجلس الأمن القومي شدد على ضرورة توخي الحذر خاصة وأن الإيرانيين يعتزمون إيذاء إسرائيليين، في إطار ردهم على مقتل صياد خدائي.

كانت إسرائيل قد كشفت في وقت سابق عن إحباط هجوم إيراني ضد إسرائيليين في تايلاند، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عميل إيراني بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات ضد أهداف غربية وإسرائيلية