انت الان تتابع خبر “بايدن” يعلن غداً عن الزيارة المرتقبة إلى السعودية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” على أن البيت الأبيض يعتزم الإعلان غداً الاثنين الموافق 13 يونيو عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة أن مصادر من الإدارة الأمريكية أكدت على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية كجزء من الجولة التي يقوم بها في المنطقة.

وأضافت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوقت الحالي تتضمن لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى إلى إعادة العلاقات التي تدهورت مرة أخرى مع المملكة العربية السعودية.