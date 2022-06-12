انت الان تتابع خبر روسيا تعلن إسقاط 3 مقاتلات “سو25” و8 مسيرات أوكرانية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد الموافق 12 يونيو إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز “سو 25” إحداها بمنطقة خاركوف، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نجحت في اعتراض صاروخي “توتشكا أو” وتدمير مخازن ذخيرة خلال سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

وأضافت الدفاع الروسية أن القوات المسلحة دمرت مستودعا كبيرا في منطقة ترنوبل لأنظمة الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة التي تم تسليمها إلى كييف من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بصواريخ كاليبر.

وتابعت الدفاع الروسية أن طائرة مقاتلة روسية نجحت في إسقاط طائرتين من طراز “سو 25” تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال العملية العسكرية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية على أن الطيران الروسي نجح في تدمير ثلاثة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وتمت تصفية أكثر من 150 متطرفا.