انت الان تتابع خبر عاجل.. لبنان ترد على الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ردت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الأحد الموافق 12 يونيو على الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه.

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان رسمي لها الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه وأن ذلك يعد عملا إرهابيا استهدف مرفقا مدنيا حيويا يلعب دورا هاما في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون.

وأكدت الخارجية اللبنانية على أنها تقف بشكل دائم بجانب سوريا في تصديها للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيدا على عدوانية إسرائيل وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي كانت قد تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية جوية معادية أطلقت من اتجاه الجولان المحتل مستهدفة نقاطا جنوب العاصمة دمشق دون وقوع ضحايا.