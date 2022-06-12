انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من روسيا إلى أمريكا : الصدام العسكري يقترب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حذرت السلطات الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عاجل من صدام عسكري قريب بين البلدين وذلك بسبب الممارسات التي تقوم بها أمريكا تجاه موسكو.

كما حذر أكبر مسؤول روسي في مجال أمن المعلومات من أن تفاقم الصراع “الإلكتروني” مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تصعيد عسكري.

وكان قد نفت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا منذ فترة طويلة القيام بأنشطة إلكترونية خبيثة ضد بعضهما البعض ولكن مسؤول أمريكي أكد على أن الفرع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأميركية مسؤوله عن سلسلة من الهجمات الإلكترونية ضد روسيا.

يأتي ذلك في ظل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا في حربها مع روسيا والدفاع عن أراضيها ضد العمليات العسكرية التي تقوم بها موسكو.