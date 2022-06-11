خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا

انت الان تتابع خبر خامنئي يكشف عن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكاوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف المرشد الإيراني علي خامنئي عقب لقائه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت عن الطريقة الوحيدة لمواجهة الولايات المتحدة.

وقال خامنئي على "تويتر": "أثبتت التجارب الناجحة لإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط الأمريكية الشديدة والحرب الهجينة، أن الطريقة الوحيدة لمواجهة أمريكا هي من خلال المقاومة والمثابرة".

وأضاف أن "أمريكا أصبحت تنظر إلى فنزيلا بشكل مختلف اليوم".

وشدد على أن "المعركة المنتصرة للحكومة الفنزويلية وأمتها ضد أمريكا وحربها الهجينة الشاملة على فنزويلا لا تقدّران بثمن".

وفي إشارة إلى انتصار فنزويلا حكومة وشعبا في الصراع الشرس ضد الولايات المتحدة والحرب الشاملة والهجينة التي شنتها ضد فنزويلا، صرح المرشد الإيراني "مقاومتكم و صمود الشعب الفنزويلي قيمة جدا".

وأفاد خامنئي أن مقاومة الشعب الإيراني أدت إلى فشل سياسة الضغوط القصوى، حتى أن أحد المسؤولين السياسيين البارزين في الولايات المتحدة استخدم مؤخرا بشأنها مصطلح "الهزيمة المدوية".