انت الان تتابع خبر اتحاد الشغل في تونس: لا ندعم القيام بانقلاب على السلطة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي رفضه الإمضاء على أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يضرب الفئة الشغيلة وخيارات موجعة للوطن وشعبه.

وأضاف الطبوبي في افتتاح المؤتمر الجهوي بتونس يوم السبت: "الاتحاد هو من منعكم من الإمضاء مع الصندوق لن نمضي".

واعتبر أن مصداقية التفاوض للحكومة هي في إصدار مراسيم 46 اتفاقا تهم الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدارها بالرائد الرسمي وتحمل كل طرف لمسؤوليته.

من جهة أخرى صرح الطبوبي بأن من لا يعرف المنظمة الشغيلة عليه أن يدرس التاريخ من جديد، وفق تعبيره.

وحذر من محاولات البعض اللعب بالأمن القومي لتونس والقول إن الاتحاد يخطط للانقلاب، قائلا "حذار لمن يلعب بالأمن القومي لسنا باانقلابيين".

وشدد في السياق على أنهم يحترمون استقلالية القضاء ومن يحاسب القضاة هي وزارة العدل، كما أكد تسمك الاتحاد أيضا باستقلالية وزارة الداخلية.