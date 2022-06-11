انت الان تتابع خبر ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم إلى 6308404 وفيات و534.877 مليون إصابة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل بـ667.96 ألف وفاة، ثم الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524.757 ألف وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس حول العالم، بأكثر من 85.4 مليون إصابة، ثم الهند بـ43.2 مليون، تليها البرازيل بأكثر من 31.4 مليون إصابة.