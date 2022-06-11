عاجل ..مناشدة فلسطين الي واشنطن بحماية الكنائس في القدس المحتلة

انت الان تتابع خبر عاجل ..مناشدة فلسطين الي واشنطن بحماية الكنائس في القدس المحتلةوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ناشدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتعهدات و الالتزامات، وبالمقدمة سرعة إعادة فتح القنصلية بالقدس والضغط على دولة الاحتلال من أجل وقف تهويدها إلى القدس.

وناشدت الوزارة عبر بيان صادر عنها، الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية إلي الشعب الفلسطيني عامة والي المقدسات بشكل خاص.

مطالبة فلسطين بتفعيل الحماية الدولية للشعب

وجهت الوزارة أدانتها إلي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والرفض الي استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس، ضد القرار الخاص بالاستيلاء على أملاك الكنيسة بباب الخليل في القدس المحتلة.

دعوة مجلس الأمن الدَّوْليّ لتحمل المسئوليات القانونية والأخلاقية

أوضحت الوزارة إن القرار الخاص بإثبات جديد على ما تسمى منظومة القضاء و المحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة بتوفير الحماية القانونية الي مصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والقيام بالاستيلاء عليها كحلقة لعدوان متواصل من أجل تهويد القدس ومقدساتها.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي من أجل تحمل المسئوليات الأخلاقية و القانونية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام الي القرارات الأممية وتنفيذها في الحال.