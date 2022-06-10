انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء البريطاني: إما تخفيضات في الأجور أو ركود تضخمي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه على حزب العمال قبول تخفيضات في الأجور إذا أرادت بريطانيا تجنب "الركود التضخمي" على غرار ما حصل في السبعينيات وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال جونسون، إنه "لا يمكننا إصلاح الزيادة في تكلفة المعيشة فقط من خلال زيادة الأجور لمواكبة الارتفاع في الأسعار"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت الأجور تلاحق باستمرار الزيادة في الأسعار، فإننا نخاطر بالوقوع في دوامة الأسعار والأجور، كما حدث في هذا البلد في السبعينيات، أي تضخم مصحوب بركود اقتصادي"، وفقا لما نقلته صحيفة الإندبندنت فجر اليوم الجمعة.

ولفت إلى أنه "عندما ندخل في هذه الدوامة، لا يوجد سوى علاج واحد وهو كبح جماح ارتفاع الأسعار مع ارتفاع أسعار الفائدة"، مبينا أن "هذا له تأثير مباشر على الرهون العقارية والإيجارات، ويضر بالاستثمار والنمو ويضر بالوظائف".

وألقى جونسون باللوم على الحرب في أوكرانيا لأنها "أوقفت التعافي من فيروس كوفيد-19، كما أنها بددت الآمال في أي تخفيضات ضريبية مبكرة أو زيادة الإنفاق لمساعدة العائلات المتعثرة"، مشيرا إلى "مخاطر الاقتراض أكثر من اللازم".