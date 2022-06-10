العرب أجمعوا على رفض أي طلب أوروبي ضد روسيا

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الرياض - احمد صلاح - نقلت وكالات أنباء عالمية عن توافق عربي بعدم التجاوب مع المساعي الأوروبية لدفع العرب حتى يتبنوا الموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية.

نقلت مصادر عربية مسؤولة وأخرى إعلامية معلومات متقاطعة تفيد بوجود توافق عربي سائد، بعدم التجاوب مع المساعي الأوروبية لتغيير الموقف العربي الذي اختار عدم الانحياز للموقف الغربي منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

وعقد أول أمس في مقر الجامعة العربية الاجتماع التاسع للمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ورغم أن الاجتماع يعقد بشكل دوري لبحث مختلف جوانب العلاقات العربية مع الاتحاد الأوروبي فقد كان تركيز الجانب الأوروبي في هذه المرة على محاولة دفع الجانب العربي لتبني الموقف الغربي من الأزمة الأوكرانية.

وبحسب المصادر، فقد سعى الأوروبيون لتوظيف أزمة الغذاء ونقص القمح الذي تعاني وقد تعاني منه الشعوب العربية أكثر مستقبلا في تحريك الموقف العربي باتجاه تحميل روسيا كامل المسؤولية إزاء تهديد الأمن الغذائي وهو ما لم تنجح فيه دول الاتحاد الأوروبي.