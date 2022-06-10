انت الان تتابع خبر إسرائيل تضرب الجولان السوري برشقات صواريخ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدت الدفاعات الجوية السورية لـ "عدوان جوي إسرائيلي" استهدف بعض النقاط جنوب دمشق وأسقطت معظمها، وفق وسائل إعلام رسمية سورية فجر الجمعة.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر عسكري "نحو الساعة 4.20 من فجر الجمعة، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

وأضاف المصدر العسكري أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وتشن إسرائيل دورياً ضربات في سوريا، تسببت إحداها في أيار/مايو بمقتل ثلاثة ضباط سوريين، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرّر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوّته اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.

وتشهد سوريا نزاعًا داميًا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير ملايين السكّان داخل البلاد وخارجها.