انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 5 درجات يبعد 370 كلم عن الاردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر الساعة 4:40 دقيقة في جزيرة قبرص، وفق مرصد الزلازل الأردني، الجمعة.

وقال المرصد، إنّ:" الموقع يبعد 15 كلم شرق نيقوسيا في البحر الأبيض المتوسط وعلى عمق 45 كلم، حيث يبعد الزلزال 370 كلم عن الحدود الأردنية.

ومن جانب آخر، ضرب زلزال بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الجمعة، مدينة ماركانغ بولاية آبا ذاتية الحكم لقوميتي التبت وتشيانغ، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وقال المركز الوطني الصيني لشبكات الزلازل، إن مركز الزلزال يقع على عمق 13 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 32.25 درجة شمالا، وخط الطول 101.82 درجة شرقا.

وسجلت المدينة في وقت سابق من اليوم الجمعة أيضا، زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة.

ولم تشر التقارير الأولية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية .

يذكر أن زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب محافظة لوشان في مدينة ياآن بمقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين، مساء الأربعاء الماضي بتوقيت بكين