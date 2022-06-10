بوتين يكشف دور روسيا الحديثة في الاستعادة والتعزيز والسيادة

انت الان تتابع خبر بوتين يكشف دور روسيا الحديثة في الاستعادة والتعزيز والسيادةوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، خلال اجتماعه مع رواد الأعمال الشباب، أن دور روسيا الحديثة هو "استعادة وتعزيز السيادة والأراضي، لافتا إلى أن روسيا قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة.

وقال بوتين: "على ما يبدو، وقع على عاتقنا أيضا الاستعادة والتعزيز، وإذا انطلقنا من حقيقة أن هذه القيم الأساسية تشكل أساس وجودنا، فسننجح بالتأكيد في حل المهام التي نواجهها".

ولفت إلى ان روسيا قطعت شوطا هائلا من التحولات والتغييرات على مدى العقود السابقة، وأفضل دليل على ذلك هو موقع ساحة معارض "في دي إن خا" (معرض إنجازات الإنتاج الوطني)، حيث يجتمع الرئيس الروسي مع رواد الأعمال الشباب، بالتزامن مع احتفال روسيا بمرور 350 عاما على ميلاد الإمبراطور الروسي الأول بطرس الأكبر.

وقال بوتين: "لقد مر بلدنا بمسار هائل من التحول والتغيير على مدى العقود الماضية. وأفضل تأكيد على أن هذا كان يحدث للبلد هو موقع "في دي إن خا". أنتم شباب، لكن ربما يعرف الكثير من الناس أن هذه المنصة لإظهار إنجازات الاتحاد السوفيتي، تحولت إلى نوع من مكب القمامة وسوق. وتدريجيا، كما تغير الوضع في البلاد، تغيرت في دي إن خا أيضا".