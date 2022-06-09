انت الان تتابع خبر أردوغان يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية 2023 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، خلال تصريحات صحفية، أنه مرشح تحالف الشعب للانتخابات الرئاسية القادمة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان أكد أن الانتخابات ستجري في يونيو 2023.

وكان حزب الحركة القومية التركية، أعلن أن /تحالف الشعب/ الذي يضم حزبي العدالة والتنمية /الحاكم/ والحركة القومية سيرشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023.

وقال السيد دولت بهشلي زعيم حزب الحركة القومية في تصريح صحفي : "مرشحنا للرئاسة معروف، إنه رجب طيب أردوغان، وأنا مؤمن أنه سيفوز بفارق كبير في انتخابات يونيو 2023 كما سيحرز /تحالف الشعب/ نصرا جديدا".

من جهة أخرى، حسم السيد مصطفى شَنطوب رئيس البرلمان التركي الجدل بشأن حق الرئيس أردوغان في الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وقال شنطوب، في تصريحات صحفية اليوم، إنه "لا يوجد نزاع قانوني حول حق أردوغان في الترشح، إذ أنه إذا عزم على الترشح في الانتخابات المقبلة سيكون الترشح الثاني له في ظل النظام الرئاسي"