انت الان تتابع خبر صحيفة عبرية: اتصالات بين إسرائيل ودولة عربية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر مطلعة بوجود اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس حول تقارب محتمل، في ظل رفض المعارضة التونسية.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن "هناك اتصالات دبلوماسية بين إسرائيل وتونس بشأن تقارب محتمل بينهما".

وأضافت أن "إسرائيل تريد توسعة دائرة دول الجوار، رغم وجود عداء واضح من الجزائر تجاه تل أبيب، في وقت ترفض المعارضة التونسية وآخرون من قوى المعارضة في الدول الواقعة في شمالي القارة الإفريقية هذه الخطوة أيضا".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "كان لإسرائيل وتونس علاقات دبلوماسية في الماضي، وافتتح البلدان مكاتب تمثيل دبلوماسي في كل من تونس وتل أبيب في العام 1996، بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، إلا أن هذه المكاتب أغلقت فور اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000".

ولفتت الصحيفة إلى أن "رئيسة الاتحاد العالمي ليهود تونس في إسرائيل، الدكتورة ميريام غاز أفيغال، قد أوضحت أنه رغم إغلاق هذه المكاتب فإن الإسرائيليين بإمكانهم دخول تونس بجواز سفر إسرائيلي، وإن كان بشكل محدود".