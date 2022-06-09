انت الان تتابع خبر إسرائيل ترفض عرضا أمريكيا لعقد قمة مع السلطة الفلسطينية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الحكومة الإسرائيلية رفضت الأسبوع الماضي محاولة من الإدارة الأمريكية عقد قمة رفيعة المستوى مع السلطة الفلسطينية بمشاركة مصر والأردن.

وحسب الموقع الأمريكي سترسل الإدارة الأمريكية في الأيام المقبلة باربرا ليف أكبر دبلوماسية لشؤون الشرق الأوسط لزيارة تل أبيب و رام الله.

وقال "أكسيوس" إن إدارة بايدن تحاول خلق "أفق سياسي" أو عملية دبلوماسية بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين في محاولة لتقوية السلطة الفلسطينية.

وذكر الموقع الأمريكي أن الحكومة الإسرائيلية التي شكلتها أحزاب اليسار واليمين لا تستطيع اتخاذ أي مبادرات كبرى بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن تمضي قدما بخطوات سياسية متعلقة بالموضوع.

وأوضح أنه وخلال اجتماع في واشنطن الأسبوع الماضي مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا، أثارت نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان إمكانية عقد قمة خماسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر والأردن ومسؤولين إسرائيليين.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، اقترح شيرمان أن تعقد قمة وزراء الخارجية في واشنطن أو في المنطقة.

وقال إيال حولاتا إن الحكومة الإسرائيلية تعتقد أن الظروف على الجانبين ليست ناضجة لمثل هذه المبادرة، وشدد على أن إسرائيل غير مهتمة بالتقاط صورة لا تنتهي بلا شيء وتؤدي إلى "أزمة توقع".

ونقل الموقع الأمريكي عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حولاتا قال "نحن لا نحب هذه الفكرة.. لقد علمتنا التجربة السابقة أن أزمة التوقعات هذه يمكن أن تؤدي إلى تصعيد على الأرض"، قال لي مسؤول إسرائيلي كبير.

وصرح متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية "ليس لدينا ما نعلنه".